كنيسة تفتح أبوابها لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان

فتحت كنيسة في برلين أبوابها للمصلين المسلمين الذين لم يسعهم المسجد بموجب قواعد التباعد الاجتماعي الجديدة المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وسمحت ألمانيا باستئناف الخدمات الدينية في الكنائس والمساجد في 4 مايو، لكن يجب على المصلين الحفاظ على مسافة 1.5 متر.

ونتيجة لذلك، لا يمكن لمسجد دار السلام في حي نويكولن في المدينة أن يفتح أبوابه سوى لعدد قليل من المسلمين.

لكن كنيسة مارثا لوثران في كروزبرغ عرضت المساعدة باستضافة صلاة الجمعة الأخيرة في شهر رمضان.