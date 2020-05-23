إعلام: أمريكا تناقش إجراء أول تجربة نووية منذ عام 1992

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن إدارة الرئيس، دونالد ترامب، ناقشت الأسبوع الماضي إجراء أول اختبار نووي للولايات المتحدة منذ عام 1992.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها، التي قالت إنها مسؤول كبير ومسؤولان سابقان مطلعان، القول إن الطرح جاء خلال اجتماع رفيع المستوى لمسؤولين في جهاز الأمن القومي لدراسة التهديدات النووية المحتملة من روسيا والصين.

وذكرت الصحيفة أن الاجتماع لم يصل إلى أي اتفاق لإجراء اختبار، لكن مسؤولا كبيرا في الإدارة قال إن الاقتراح مطروح لمحادثات مستمرة.

Sabre rattling a la No. Korea, Pakistan, Iran, etc. Is Trump’s Viagra cross reacting with his Hydroxychloroquine?



Trump administration discussed conducting first U.S. nuclear test in decades https://t.co/KYNr07QI0v — Ted David (@TedDavid14) May 23, 2020

​ وقال مصدر آخر مطلع على الاجتماع إنه تم اتخاذ قرار في النهاية باتخاذ إجراءات أخرى ردا على التهديدات التي تشكلها روسيا والصين وتجنب الاختبار.

ولفتت الصحيفةإلى أن مجلس الأمن القومي رفض التعليق.

وأشارت إلى أنه خلال الاجتماع ظهرت خلافات خطيرة حول الفكرة، ولا سيما من الإدارة الوطنية للأمن النووي، وفقا لشخصين مطلعين على المناقشات.

ولم تستجب وكالة الأمن القومي، وهي وكالة تضمن سلامة مخزون الدولة من الأسلحة النووية، لطلب للتعليق.