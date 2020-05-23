تعرف على قواعد الحجر الصحي للمسافرين إلى المملكة المتحدة

أعلنت بريطانيا أنه سيتم فرض فترة حجر صحي لمدة أسبوعين على القادمين إلى المملكة المتحدة اعتبارا من 8 يونيو/ حزيران.

وقالت وزيرة الداخلية، بريتي باتل، إن الإجراءات يتم اتخاذها "للحفاظ على معدل انتشار منخفض لفيروس كورونا ومنع حدوث موجة ثانية مدمرة".

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أنه سيتعين على الأشخاص تقديم عنوان سيبقون فيه لمدة 14 يوما وستكون هناك غرامة 100 جنيه إسترليني لأولئك الذين لا يكملون ملء نموذج يحدد مقر إقامتهم.

ويمكن تغريم أولئك الذين يصلون إلى إنجلترا ما يصل إلى 1000 جنيه إسترليني إذا فشلوا في عزل أنفسهم، بينما يمكن للحكومات في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية أيضا فرض عقوبات أخرى.

كما أنه سيطلب من الناس قيادة سيارتهم الخاصة حيثما أمكن ذلك. وإذا لم يقدم الأشخاص عنوانا ، فستقوم الحكومة بترتيب مكان لإقامتهم.

ولن يسمح للعائدين، خلال فترة الحجر الصحي، بالذهاب إلى العمل أو المدارس بصحبة أطفالهم أو الأماكن العامة أو استخدام وسائل النقل العام أو سيارات الأجرة. ولن يُسمح باستقبال الزوار إلا إذا كانوا يقدمون الدعم الأساسي.

وستنطبق الإعفاءات على عمال النقل البري والشحن والأطباء والقادمين من جمهورية أيرلندا والعمال الزراعيين الموسميين.