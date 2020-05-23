مركز الفلك الدولي يوضح بالصور سبب الخطأ بتقدير أول أيام العيد

نشر مركز الفلك الدولي في تغريدة له على صفحته الرسمية في "تويتر" صور تظهر السبب الذي أدى لوقوع خطأ بتقدير أول أيام العيد في بعض الدول.

وأشار مركز الفلك الدولي إلى أنه تلقى الكثير من الاستفسارات حول إعلان بعض الدول الأفريقية رؤية الهلال مساء أمس الجمعة.

ونشر المركز صورتان تبينان السبب الذي جعل بعض الدول تقع في هذا الخطأ، حيث تم تسجيل غروب القمر قبل الشمس في جميع الدول الإسلامية.

وبين المركز أن سبب الخطأ هو أن كوكبي عطارد والزهرة تواجدا فوق الأفق بشكل متقارب جدا ولافت للنظر، مشيرا إلى أن ذلك من الممكن أن قد سبب ذلك الخطأ.

هناك استفسارات حول إعلان بعض الدول الأفريقية رؤية الهلال مساء يوم الجمعة على الرغم من غروب القمر قبل الشمس في جميع دول العالم الإسلامي. يشار إلى أن كوكبي الزهرة وعطارد كانا متواجدين فوق الأفق الغربي وبشكل متقارب جدا ولافت للنظر كما هو مبين في الصور المرفقة. قد يكون هذا هو السبب. pic.twitter.com/K9YpUVzyni — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) May 23, 2020

ونشر المركز صورة أخرى بين فيها موقع القمر تحت الأفق لحظة غروب الشمس يوم الجمعة الماضي، وموقع عطارد والزهرة المتقاربين فوق الأفق الغربي، وذلك كما ظهر في غرب أفريقيا، بحسب المركز.

صورة توضح موقع القمر تحت الأفق لحظة غروب الشمس يوم الجمعة، وموقع عطارد والزهرة المتقاربين فوق الأفق الغربي، وذلك كما يظهر من غرب أفريقيا. pic.twitter.com/JQ9LInKa7j — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) May 23, 2020

وأعلنت بعض الدول الأفريقية مثل والصومال، وموريتانيا، والسنغال، ومالي أن اليوم السبت، هو أول أيام العيد، وأكدت ثبوت رؤية هلال شوال مساء أمس الجمعة، لكن المركز أكد أنه من المستحيل علميا رؤية الهلال نظرا لغروب القمر قبل الشمس.