الجيش الأمريكي ينشر لأول مرة مشاهد استخدام مدفع ليزر في المحيط الهادئ... فيديو

نشر الجيش الأمريكي أول مشاهد لاستخدام أشعة الليزر في عملية تدمير هدف معادي افتراضي في المحيط الهادئ.

ويظهر في الفيديو قيام سفينة تابعة للبحرية الأمريكية بتوجيه شعاع ليزر إلى طائرة مسيرة وتدميره عن بعد بسرعة فائقة.

وبحسب شبكة "سكاي نيوز" فإن السفينة الحربية من فئة سان أنطونيو استخدمت لأول مرة هذه التكنولوجيا الأسبوع الماضي، وهو "ليزر عالي الطاقة من الدرجة العالية".

وأشارت الوكالة إلى أن هذه المشاهد هي للاستخدام الأول لسلاح الليزر من قبل الجيش الأمريكي، وتبين تدمير الليزر الطائرة المسيرة "بلمح البصر".

وصرح النقيب العامل في البحرية الأمريكية، كاري ساندر، للصحفيين: "من خلال هذه الاختبارات سوف نحصل على معلومات قيمة عن قدرات نظام السلاح ضد التهديدات الخارجية"، معتبرا أن هذه الأسلحة تمثل أنظمة الأسلحة المستقبلية.

وأشار النقيب إلى أنه من خلال هذا السلاح بإمكانياته الجديدة والمتقدمة "نعيد تعريف الحرب في البحر".