الجيش الأمريكي ينشر لأول مرة مشاهد استخدام مدفع ليزر في المحيط الهادئ... فيديو

ويظهر في الفيديو قيام سفينة تابعة للبحرية الأمريكية بتوجيه شعاع ليزر إلى طائرة مسيرة وتدميره عن بعد بسرعة فائقة.
وبحسب شبكة "سكاي نيوز" فإن السفينة الحربية من فئة سان أنطونيو استخدمت لأول مرة هذه التكنولوجيا الأسبوع الماضي، وهو "ليزر عالي الطاقة من الدرجة العالية".
#USSPortland (LPD 27) conducts Laser Weapon System Demonstrator Test in Pacific: https://t.co/zZJglgDIcf @USNavy @USNavyResearch #NavyLethality pic.twitter.com/K8xtcEWiRz— U.S. Pacific Fleet (@USPacificFleet) May 22, 2020
وأشارت الوكالة إلى أن هذه المشاهد هي للاستخدام الأول لسلاح الليزر من قبل الجيش الأمريكي، وتبين تدمير الليزر الطائرة المسيرة "بلمح البصر".
May 22, 2020
وصرح النقيب العامل في البحرية الأمريكية، كاري ساندر، للصحفيين: "من خلال هذه الاختبارات سوف نحصل على معلومات قيمة عن قدرات نظام السلاح ضد التهديدات الخارجية"، معتبرا أن هذه الأسلحة تمثل أنظمة الأسلحة المستقبلية.
وأشار النقيب إلى أنه من خلال هذا السلاح بإمكانياته الجديدة والمتقدمة "نعيد تعريف الحرب في البحر".
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