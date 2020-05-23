بايدن: ترامب فشل في مواجهة كورونا

قال نائب الرئيس الأمريكي الأسبق جو بايدن، إن الرئيس دونالد ترامب، فشل في مواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وكتب بايدن على "تويتر"، اليوم السبت: "دونالد ترامب تجاهل تحذيرات خبراء الصحة والوكالات الاستخباراتية بشأن خطورة فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

The hard truth is Donald Trump ignored the warnings of health experts and intelligence agencies, downplayed the threat COVID-19 posed, and failed to take the action needed to combat the outbreak.



It’s one of the greatest failures of presidential leadership in our history. — Joe Biden (@JoeBiden) May 23, 2020

وتابع: "لقد هون ترامب من خطورة فيروس كورونا المستجد، وفشل في اتخاذ الخطوات المطلوبة لمواجهة انتشار الفيروس".

واعتبر بايدن أن تعامل ترامب مع أزمة كورونا، يعد واحدة من أعظم العمليات الفاشلة، التي شهدتها مؤسسة الرئاسة الأمريكية عبر تاريخها بأكمله.

وفي تدوينة أخرى، قال بايدن: "لو تصرف ترامب بطريقة صحيحة، لأنقذ أرواح نحو 36 ألف أمريكي، قتلهم وباء كورونا".

36,000 Americans could be alive today if President Trump had acted sooner. Let's put that into perspective: pic.twitter.com/i2bmqRe86r — Joe Biden (@JoeBiden) May 23, 2020

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 5.2 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 340 ألف حالة وفاة.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي وصل عدد المصابين بها إلى أكثر من 84 ألف إصابة.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما تجاوز عدد المصابين فيها 1,6 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 96 ألف حالة وفاة.