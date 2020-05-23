الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن انتقال كورونا عبر المواد الغذائية

قالت منظمة الصحة العالمية، إنه ‏لا يوجد حاليا أي دليل يثبت أن فيروس كورونا المستجد، يمكن أن ينتقل عن طريق المواد الغذائية أو أغلفتها.

وأضافت في منشور توعوي اليوم السبت، أنه ينبغي اتباع ممارسات النظافة الشخصية الجيدة عند الذهاب للشراء من البقالة في عيد الفطر.

ونصحت المنظمة بضرورة الحفاظ على مسافة متر واحد على الأقل بينك وبين الآخرين، مع تطهير مقابض عربات التسوق أو سلال التسوق كلما أمكن، وتجنب لمس العين أو الفم أو الأنف أو متعلقاتك الشخصية.

كما نصحت المنظمة بتجنب الأطعمة المعروضة في متاجر الخدمة الذاتية المفتوحة مثل المخبوزات، واستعض عنها بالمنتجات المغلفة.