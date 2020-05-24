العثور على 12 جثة داخل شاحنة مسروقة في المكسيك

أعلنت السلطات المكسيكية، يوم السبت، أنها تحقق لكشف ملابسات مقتل 12 رجلا عثر على جثثهم وعليها آثار الإصابة بعيارات نارية، داخل شاحنة مسروقة تركت في أحد شوارع ولاية ميتشواكان الغربية.

مكسيكو سيتي - سبوتنيك. وتشهد منطقة تيرا كالينتي التي تعني بالإسبانية "الأرض الساخنة" صراعا على حيازة الأراضي بالولاية.

وقالت السلطات إنه تم الإبلاغ عن سرقة الشاحنة العام الماضي في مكسيكو سيتي. وفقا لوكالة "رويترز".

يذكر أن المكسيك سجلت مستوى قياسيا للعنف وجرائم القتل في الفترة الأخيرة، حيث قتل أكثر من 32.6 ألف شخص في العام الماضي وأكثر من 33 ألف شخص عام 2018.