أول ناقلة من أسطول مؤلف من خمس شحنات وقود إيرانية تصل فنزويلا

أعلنت السفارة الإيرانية في كاراكس، اليوم الأحد، إن أول ناقلة من أسطول مؤلف من خمس شحنات وقود إيرانية وصلت إلى فنزويلا.

كاراكس - سبوتنيك. وقالت السفارة على حسابه على "تويتر":" "اليوم، أكثر من أي وقت مضى، روابط الصداقة والأخوة بين إيران وفنزويلا قوية وعميقة".

وأضافت "أول ناقلة وقود وصلت. شكرا للقوات المسلحة على مرافقتها. عاشت الصداقة بين إيران وفنزويلا".

وتهدف هذه الشحنات تخفيف نقص البنزين الحاد في فنزويلا وقد أثارت مواجهة دبلوماسية مع الحكومة الأمريكية لأن كلا من فنزويلا وإيران تخضع لعقوبات.

وهددت الإدارة الأمريكية بمضايقة ناقلات الوقود الإيرانية المتوجهة إلى فنزويلا، فيما قررت إيران استدعاء السفير السويسري فى طهران، وبعثت رسالة تحذير إلى المسؤولين الأمريكيين من أن أي تهديد لناقلات النفط الإيرانية سيقابل برد فوري وحاسم من إيران، وأن الحكومة الأمريكية ستتحمل مسؤولية عواقب ذلك.

واعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن تهديدات أمريكا لناقلات النفط الإيرانية المتوجهة لفنزويلا غير قانونية وخطيرة وشكل من أشكال القرصنة، موجها رسالة تحذيرية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويترش ردا على تهديدات أمريكا لناقلات النفط الإيرانية المتوجهة لفنزويلا: تهديدات أميركا غير قانونية وخطيرة وهي شكل من أشكال القرصنة وخطر كبير للسلام والأمن الدوليين".