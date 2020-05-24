اجتماع عسكري في بيونغ يانغ لتعزيز القدرات الدفاعية للجيش الكوري الشمالي

أفادت وسائل إعلام كورية شمالية، اليوم الأحد، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون استضاف اجتماعا عسكريا لبحث القدرات العسكرية النووية لبلاده وعن سبل تطويرها.

ونقلت وكالة "رويترز" عن وسائل الإعلام الكورية الشمالية أن اجتماعا عسكريا بحث اتخاذ اجراءات لتعزيز القوات المسلحة واحتواء التهديدات العسكرية الكبيرة أو الصغيرة من جانب القوى المعادية بشكل موثوق منه.

وطرحت خلال الاجتماع سياسات جديدة لتعزيز زيادة الردع الحربي النووي للبلاد ووضع القوات المسلحة الاستراتيجية في حالة تأهب قصوى.

وبحسب مصادر صحفية خاصة فإن "الاجتماع خلص إلى اتخاذ اجراءات حاسمة لزيادة قوة نيران المدفعية في الجيش الكوري الشمالي".