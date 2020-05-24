الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بوقف إطلاق النار في أفغانستان

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، اليوم الأحد عن ترحيبه بإعلان وقف إطلاق النار بين حركة "طالبان" والحكومة في أفغانستان بمناسبة عيد الفطر.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان ديوجاريك، في بيانه: إن "الأمين العام يرحب بإعلان حكومة أفغانستان و"طالبان" وقف إطلاق النار بمناسبة عيد الفطر، والذي سيجعل الاحتفال السلمي بعيد الفطر ممكنا".

وفقا للبيان، دعا الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف المعنية إلى اغتنام هذه الفرصة والانضمام إلى عملية السلام، كون العملية السلمية فقط من شأنها تضع حد للمعاناة في أفغانستان.

وأكد غوتيريس على التزام الأمم المتحدة بدعم شعب وحكومة أفغانستان في هذا المسعى الهام.

وكانت حركة "طالبان" قد أعلنت وقف إطلاق النار من جانب واحد خلال أيام عيد الفطر.

وأعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني قبوله وقف إطلاق النار، وكلف القوات الأمنية بالالتزام به وعدم استخدام السلاح إلا للدفاع.