الصين مستعدة للدفاع عن نتائج الحرب العالمية الثانية إلى جانب روسيا

أعلن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الأحد، أن الصين مستعدة للتعاون مع روسيا لدعم وتثبيت نتائج الحرب العالمية الثانية.

وقال وانغ يي خلال مؤتمره الصحفي لوكالة "سبوتنيك": إن "الصين مستعدة لتقوية التعاون الاستراتيجي مع روسيا والتمسك بنتائج الحرب العالمية الثانية".

وأضاف وزير الخارجية الصيني قائلا: "الدفاع عن النتائج سيكون بحزم وفق ميثاق الأمم المتحدة والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تعتزم إجراء محادثة جادة مع المسؤولين في واشنطن حول تشويه الولايات المتحدة لنتائج ودور الاتحاد السوفيتيي في الحرب العالمية الثانية.

ونشر البنتاغون تقريرا عن الحرب العالمية الثانية تحتوي على معلومات خاطئة، رغم أنه من الحقائق الدامغة، أن الانتصار على ألمانيا النازية أحرزه الاتحاد السوفيتي وحلفاؤه (أي الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا).