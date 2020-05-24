تركيا ترد على حفتر بعد تهديداته الأخيرة بشأن الأتراك

ردت تركيا، اليوم الأحد، على تصريحات وتهديدات قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، مشيرة إلى أن أنقرة استطاعت بقوتها تغيير الموازين في ليبيا.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية التركي لقناة محلية تركيا قال فيها: "خطوات تركيا في ليبيا غيرت الموازين"، مشددا على أن "الحل الوحيد هو الحل السياسي وأنه يتعين على الجنرال "الانقلابي" خليفة حفتر إدراك ذلك".

وأضاف قائلا: "إن خطوات ​تركيا​ في ليبيا حالت دون تحول الصراع الدائر في البلاد إلى حرب أهلية وأصبح حرب شوارع".

ولفت تشاووش أوغلو إلى أن وجهات نظر بلاده وبريطانيا تتطابق حيال قضايا دولية وإقليمية، بينها الأزمة الليبية، مشيرا إلى أن "لندن تدعم الحكومة الشرعية والمسار السياسي في ليبيا"، ومؤكدا أنه "إذا كان الحديث يدور عن وقف إطلاق نار اليوم في ليبيا، فهذا بفضل تركيا".

ودعا القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، إلى استهداف كل تركي وكل مرتزق على الأراضي الليبية معتبرا أنهم أهداف مشروعة للجيش الوطني الليبي، على حد تعبيره.

وأمر حفتر كلا من الضباط والقيادة بجميع المحاور والجنود إلى استمرار القتال قائلا "إنكم تخوضون حربًا مقدسة مفتوحة على كل الجبهات".