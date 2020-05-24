الملايين من كلا الجنسين يؤدون صلاة العيد في مساجد إيران... صور

وقد أقيمت مراسم صلاة عيد الفطر في المساجد هذا العام بدلا عن المصليات أو المساجد الجامعة في مدن البلاد للحد من تفشي فيروس كورونا والتزام التوصيات الصحية اللازمة في هذا الصدد ومنها مسالة التباعد الاجتماعي. بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.
اقامه نماز عید فطر با رعایت پروتکلهای بهداشتی pic.twitter.com/3yNnxLLDTz— خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) May 24, 2020
وشارك الملايين في مختلف المدن الايرانية بمراسم صلاة عيد الفطر المبارك بما فيها العاصمة طهران والتي أقيمت في المساجد.
وقررت الجهات المعنية إقامة صلاة عيد الفطر المبارك في كافة المساجد والأماكن المفتوحة في أرجاء البلاد مع التزام البروتوكولات الصحية الخاصة.
وضعیت برگزاری نماز عید فطر امروز در ایرانشهر، شهری که وضعیت آن قرمز اعلام شده— Ali (@Alireza_Deputy) May 24, 2020
+خاک برسر تون کنم pic.twitter.com/d9N4W1MTMh
وقررت إيران، في 3 مايو/ أيار، رفع بعض الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، ومنها فتح المساجد وإقامة صلاة الجمعة والجماعة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)