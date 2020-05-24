الملايين من كلا الجنسين يؤدون صلاة العيد في مساجد إيران... صور

أقيمت صلاة عيد الفطر في مساجد إيران، اليوم الأحد، مع التزام التوصيات الصحية للوقاية من فيروس كورونا ومن ضمنها التباعد الاجتماعي، كما أقيمت صلاة العيد في المصليات والمساجد والمزارات الدينية والحسينيات في مختلف انحاء البلاد.

وقد أقيمت مراسم صلاة عيد الفطر في المساجد هذا العام بدلا عن المصليات أو المساجد الجامعة في مدن البلاد للحد من تفشي فيروس كورونا والتزام التوصيات الصحية اللازمة في هذا الصدد ومنها مسالة التباعد الاجتماعي. بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

اقامه نماز عید فطر با رعایت پروتکل‌های بهداشتی pic.twitter.com/3yNnxLLDTz — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) May 24, 2020

وشارك الملايين في مختلف المدن الايرانية بمراسم صلاة عيد الفطر المبارك بما فيها العاصمة طهران والتي أقيمت في المساجد.

وقررت الجهات المعنية إقامة صلاة عيد الفطر المبارك في كافة المساجد والأماكن المفتوحة في أرجاء البلاد مع التزام البروتوكولات الصحية الخاصة.

‍ وضعیت برگزاری نماز عید فطر امروز در ایرانشهر، شهری که وضعیت آن قرمز اعلام شده



+خاک برسر تون کنم pic.twitter.com/d9N4W1MTMh — Ali (@Alireza_Deputy) May 24, 2020

وقررت إيران، في 3 مايو/ أيار، رفع بعض الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، ومنها فتح المساجد وإقامة صلاة الجمعة والجماعة.