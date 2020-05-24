نتنياهو: المحاكمة "الغريبة" محاولة لإسقاط اليمين في إسرائيل من سدة الحكم

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، محاكمته بتهم تتعلق بالفساد محاولة لإسقاطه وإسقاط اليمين الإسرائيلي بشكل عام من سدة الحكم.

القدس - سبوتنيك. وقال نتنياهو في كلمة نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية بينها صحيفة هآرتس، قبل جلسة المحاكمة:

"أرادوا إسقاطي من خلال هذه المحاكمة لأنني قوي وأقود اليمين الإسرائيلي".

وتابع نتنياهو "لم تتوقف محاولات إسقاط اليمين من سدة الحكم من خلال محاكمتي الغريبة".

وتبدأ اليوم الأحد، محاكمة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ليصبح أول رئيس وزراء في السلطة يخضع لمحاكمة جنائية في تهم تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وأفاد موقع هيئة البث الإسرائيلية، بأن نتنياهو يواجه 3 تهم جنائية منفَصِلة.

وأوضحت أن "الملف الأول الذي يتهم به نتنياهو، تنسب له فيه تلقي الهدايا الثمينة من رجال أعمال أثرياء وتقدر الكلفة الاجمالية لهذه الهدايا بـ 700 ألف شيكل".

وأضافت "الملف الثاني يتعلق بالتواطؤ مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت أرنون موزيس على تحسين صورة نتنياهو الإعلامية مقابل أقدامه على إغلاق صحيفة يسرائيل هيوم".