رسالة تهنئة من روحاني للرئيس اللبناني عون بمناسبة تحرير الجنوب من إسرائيل

وجه الرئيس الإيراني، ​حسن روحاني،​ اليوم الأحد رسالة تهنئة للرئيس اللبناني ميشال عون ب​عيد المقاومة والتحرير​، لافتا إلى أن "هذا الانتصار التاريخي تحقق من خلال صمود ومقاومة رجال ونساء لبنان".

ونقلت وكالة "النشرة" اللبنانية رسالة الرئيس الإيراني لعون الذي شدد على أن تضامن الشعب والحكومة والجيش والمقاومة كان عاملاً رئيسياً في استمرار إنجازات لبنان ضد الأعداء​​​​​​​".

ويحيي اللبنانيون في 25 من مايو/أيار من كل عام عيد التحرير حيث المقاومة اللبنانية بمختلف فصائلها من دحر الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان دون حصول اي مفاوضات أو اتفاقيات مع إسرائيل.