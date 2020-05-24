آلاف المحتجون يخرجون في هونغ كونغ ضد قانون الأمن القومي الصيني... صور وفيديو

خرج آلاف المحتجون في مدينة هونغ كونغ، اليوم الأحد، تعبرا عن سخطهم ومعارضتهم لقانون صيني جديد يزيد من نفوذ بكين في المدينة.

ويعارض المتظاهرون فكرة قوانين الأمن القومي، بحجة أنها يمكن أن تقوض بشكل كبير الحكم الذاتي للمدينة، المعمول به منذ عقدين بموجب مبدأ "دولة واحدة، ونظامان".

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على الحشود بعد أقل من ساعة من بدء الاحتجاجات، التي لم تحصل على إذن رسمي وعارضت قيود التباعد الاجتماعي المفروضة بسبب فيروس كورونا، والتي تحظر التجمعات لأكثر من 8 أشخاص.

وبحسب "سي إن إن" فقد نشر متظاهرون مشاهد فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر تبادل رشق العبوات بين المتظاهرين ورجال الشرطة.

Hundreds protest in Hong Kong against proposed national security laws https://t.co/xlWZABGj7M pic.twitter.com/em6aNYJnne — Reuters (@Reuters) May 24, 2020

وبالرغم من محاولة المتظاهرين التأكيد على اتباع الإجراءات الصحية المتبعة، إلا أن الشرطة فرقت الاحتجاجات بسبب عدم وجود تصريح رسمي وموافقة مسبقة لتنفيذ الاحتجاج.

قانون مكافحة الفتنة الصيني

وكانت الحكومة الصينية قد أعلنت الخميس الفائت أنها تخطط لسن قانون جديد للأمن القومي في هونغ كونغ، يتجاوز الهيئة التشريعية في المدينة، والذي من المتوقع أن يحظر الأصوات الداعية للفتنة والانفصال والعداء ضد بكين.

ويسمح القانون الجديد لوكالات الأمن القومي الصينية العاملة في البر الرئيسي الصيني من العمل في المدينة للمرة الأولى.

أثار الإعلان هذا الإعلان حفيظة المعارضين في هونغ كونغ، وبعض الحكومات حول العالم، وتسبب بانخفاض مؤشر "هانغ سنغ" القياسي في هونج كونغ بحوالي أكثر من 5٪ يوم الجمعة الماضي، وهو أسوأ انخفاض ليوم واحد منذ يوليو/تموز 2015.

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الأحد، إنه يتعين على بكين سن القانون في هونغ كونغ دون تأخير، بحسب الوكالة.

وفى حديثه للصحفيين خلال مؤتمر الشعب الوطني، قال وانغ: إن دور الحكومة الصينية هو إنشاء آلية حماية وإنفاذ للأمن القومي، وأضاف: "يجب أن ننجزها دون أدنى تأخير".

وقال وانغ إن القانون، الذي يتجاوز الهيئة التشريعية في هونغ كونغ، سيخلق المزيد من الاستقرار والثقة في المنطقة الإدارية الخاصة ويوفر بيئة أفضل للأمن.