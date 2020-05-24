بكين: الجهود الصينية الروسية المشتركة لمواجهة كورونا تؤسس لمزيد من التعاون

أكد وزير الخارجية الصينية، وانغ يي، أن الجهود المشتركة لبكين وموسكو في مواجهة تفشي وباء "كوفيد-19" تؤسس لقاعدة قوية لمزيد من العلاقات بين البلدين.

موسكو - سبوتنيك. وأكد في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد "الجهود المشتركة لروسيا والصين في مواجهة "كوفيد-19" تؤسس لقاعدة قوية لمزيد من التعاون بين البلدين".

وأضاف أن "الصين مستعدة للانضمام إلى الجهود الدولية لتحديد مصدر وباء "كوفيد – 19" ولكن لا يجب تسييس تلك العملية".

وفي سياق آخر، أكد وزير الخارجية الصيني، أن وباء "كوفيد-19" هو عدو مشترك لبلاده والولايات المتحدة معًا، لافتًا إلى أن هناك رغبة من الشعبين للتعاون فيما بينهما في مكافحة الفيروس.

وأعلنت سلطات الصحة الصينية اليوم الأحد تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان، إن من بين الحالات الجديدة حالتين واردتين من الخارج في حين كانت الثالثة منقولة محليا.

وأضافت أن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض زاد من 28 حالة إلى 36 حالة يوم السبت.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي 82974 حالة بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.