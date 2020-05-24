بعد موت 100 ألف أمريكي... ترامب يلعب الغولف... فيديو

أعلنت وكالة "رويترز" أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يحاول أن يثبت سيطرته على تفشي الفيروس التاجي في البلاد وأن الولايات المتحدة تعود تدريجياً إلى طبيعتها.

ووفقا للوكالة، فقد تم نقل الرئيس الأمريكي من البيت الأبيض إلى نادي الغولف الوطني، حيث كان مرتديا قبعة بيضاء وقميص لكن دون كمامة.

ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي لعب آخر مرة في الغولف يوم 8 مارس/آذار، وبعدها توجه إلى ناديه الواقع في فلوريدا، حيث التقى بالرئيس البرازيلي جاير بولسونارو.

وانتقد المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، جو بايدن، سلوك ترامب قائلا " مات حوالي 100 ألف شخص وفقد عشرات الملايين وظائفهم. في هذه الأثناء، يقضي الرئيس يومه في لعب الغولف".

Nearly 100,000 lives have been lost, and tens of millions are out of work.



Meanwhile, the president spent his day golfing. pic.twitter.com/H1BVNtgVjA — Joe Biden (@JoeBiden) May 24, 2020

من ناحية أخرى، قالت منسقة مكافحة الفيروسات التاجية بالبيت الأبيض، ديبورا بيركس، في مؤتمر صحفي، إنه يتعين على الأمريكيين في نهاية هذا الأسبوع "أن يخرجوا إلى الشارع، ويلعبوا الغولف، ويلعبوا التنس بالكرات المطهرة، ويذهبوا إلى الشاطئ، ولكن مع المحافظة على التباعد الاجتماعي".