ترامب يتوجه إلى فلوريدا لمشاهدة إطلاق أول رحلة تجارية للفضاء

سافر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ولاية فلوريدا الأمريكية، لحضور إطلاق أول رحلة فضاء تجارية لوكالة "ناسا" وشركة "سبيس إكس"، إلى الفضاء الخارجي.

ويسافر الرئيس الأمريكي لمشاهدة إطلاق أول رحلة مأهولة منذ حوالي عقد من الزمن تتم من البر الأمريكي، من مركز كنيدي للفضاء في فلوريدا، بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض.

وأشارت صحيفة "بزنس لاين" الأمريكية إلى أن هذه الرحلة هي الرحلة الأولى في التاريخ التي تديرها شركة خاصة بالفضاء، وهي شركة "سبيس إكس" الأمريكية.

وستحمل مركبة الفضاء رائدي وكالة "ناسا"، دوغ هيرلي وبوب بهنكن، إلى الفضاء على متن صاروخ "فالكون 9" من شركة "سبيس إكس" وكبسولة طاقم "دراغون" لتتجه إلى محطة الفضاء الدولية.

ومن المقرر أن تنطلق الرحلة بتاريح 27 من شهر مايو/ أيار الجاري، من منصة الإطلاق "39A"، وهي نفس المنصة التي تم استخدامها لإطلاق مركبة الفضاء "أبولو"، في وقت سابق.