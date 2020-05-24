وكالة: قائد الجيش الإيراني يفاجئ مصابي سفينة "كنارك"

تفقد القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبدالرحيم موسوي، اليوم الأحد، جرحى حادث السفينة اللوجيستية "كنارك"، التي قصفت في الخليج مؤخرا.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، إن "تفقد اللواء موسوي لجرحى السفينة "كنارك"، جاء بمناسبة حلول عيد الفطر في البلاد"، مشيرة إلى أن القائد العام للجيش الإيراني أطلع على سير علاج جرحى حادث السفينة، متمنيا للجميع الشفاء العاجل.

© Sputnik / Mohamed Hassan سفينة كنارك الإيرانية

ونشر الجيش الإيراني مؤخرا، مقطع فيديو جديدا يرصد حادث إطلاق النار التي تعرضت لها بارجة "كنارك" في خليج عمان، بنيران صديقة، أسفرت عن مقتل 19 بحارا وإصابة 15 آخرين.

وكشف فيديو الجيش الإيراني عن الجهة التي تورطت في إطلاق النار ضد البارجة التي أوكلت إليها مهمة إرسال الهدف إلى منطقة بحرية في خليج عمان أثناء تدريبات البحرية الإيرانية.

وأكد الفيديو، الذي أذاعه موقع الجيش الرسمي في إيران، أن "البارجة كنارك أصيبت بالخطأ بصاروخ أطلقته مدمرة جماران نحو الهدف"، معللا الحادث بأنه نتج عن "خطأ تقني" في الصاروخ الموجه الذي تم إطلاقه، متهما أمريكا بشن حرب إلكترونية معادية.