"لن يصاب جنوده بارتجاجات دماغية"... إيران تعلق على قرار ترامب المفاجئ

علق السفير الإيراني لدى فنزويلا، حجة الله سلطاني، اليوم الأحد، على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن عدم اعتراض السفن الإيرانية المحملة بالنفط إلى فنزويلا.

وقال سلطاني، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إثر وصول أول ناقلة وقود إيرانية إلى فنزويلا": لله الشكر أن ترامب ومستشاريه أدركوا أخيرا بأنه لو احترموا القواعد والمبادئ الدولية واتخذوا قرارات منطقية وعقلانية، فلن يصابوا لا هم ولا جنودهم بـ"ارتجاجات دماغية خفيفة".

وأضاف: "آمل باستمرار مثل هذه القرارات المنطقية واحترام حقوق الشعوب ومنها إيران وفنزويلا".

— Hojat Soltani (@soltanihojjat) May 24, 2020

وأعلنت السفارة الإيرانية في كاراكاس، أن أول ناقلة من أسطول مؤلف من خمس شحنات وقود إيرانية وصلت إلى فنزويلا، فيما وجه وزير النفط الفنزويلي، طارق العيسمي، الشكر والتقدير لإيران على إرسالها عدة ناقلات وقود إلى بلاده.

وهددت الإدارة الأمريكية بمضايقة ناقلات الوقود الإيرانية المتوجهة إلى فنزويلا، فيما قررت إيران استدعاء السفير السويسري فى طهران، وبعثت رسالة تحذير إلى المسؤولين الأمريكيين، من أن "أي تهديد لناقلات النفط الإيرانية سيقابل برد فوري وحاسم من إيران، وأن الحكومة الأمريكية ستتحمل مسؤولية عواقب ذلك".