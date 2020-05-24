الحرس الثوري يكشف لأول مرة سبب تهديدات "العدو" إلى إيران

أكد قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة، اليوم الأحد، أن إيران "قوية من الناحية العسكرية، وإذا كان العدو يطلق بعض الأقاويل فبسبب خوفه وقلقه من هذه القوة"، مشددا على أن "جاهزيتنا الدفاعية في أعلى مستوياتها".

وقال حاجي زادة، في مقابلة مع الإذاعة والتلفزيون الإيراني، "نحن الآن في أعلى مستويات الجاهزية الدفاعية بعد انتصار الثورة الإسلامية، ولا ينبغي لأي أحد ان يقلق من هذه الناحية، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأضاف أن "المشكلة الأساسية للبلاد هي في المجال الاقتصادي"، مبينا أن "هذه القضية تتطلب أن يضع المواطنون والمسؤولون يدا بيد ليمضوا قدما نحو حل هذا الموضوع".

وتابع قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني: "إيران قوية من الناحية العسكرية، وإذا كان الأعداء يطلقون بعض الأقاويل فبسبب مخاوفهم وقلقهم من قوة إيران هذه، ولكن لا ينبغي للشعب أن يقلق مطلقا".