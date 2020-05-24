المنافس الرئاسي في بيلاوسيا يعتقد أن مينسك تحتاج إلى اتحاد يعزز السيادة

صرح المرشح الرئاسي البيلاروسي، الرئيس السابق لمجلس "بيلغازبروم بنك" فيكتور باباريكو، اليوم الأحد، أنه يعتقد أن من المستحسن للبلاد للمشاركة في تحالفات مع البلدان الأخرى التي تساهم في تطوير جمهورية مستقلة.

مينسك - سبوتنيك. في وقت سابق، سجلت لجنة الانتخابات المركزية في بيلاروسيا مجموعة مبادرة باباريكو للدفع بمرشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة في 9 من آب/أغسطس المقبل بعدد أشخاص يبلغ 8905 أشخاص.

وقال باباريكو، خلال بث مباشر عبر الإنترنت مع الناخبين، ردا على سؤال حول مكانة روسيا في آرائه السياسية: "أنا مع أي اتحاد يضمن تنمية بيلاروس ولا يؤثر على سيادتنا. أي دولة يمكن أن تكون شريكة فيما يتعلق ببيلاروسيا تساعدنا على تشكيل بلدنا المستقل، فهي تعتبر عامل جذب وشراكة حقيقية بالنسبة لنا... حتى الآن، أي دولة تقدم لنا مصالحنا، وتساعد على تحقيقها، فهي شريكنا".

في نفس الوقت أشار باباريكو، إلى أن: "سيادة بيلاروسيا واستقلالها ليست محل للمساومة".