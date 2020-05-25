واشنطن ترسل ألف جهاز تنفس اصطناعي إلى البرازيل لمكافحة "كورونا"

أعلن مجلس الأمن القومي الأمريكي، اليوم الاثنين، أن واشنطن سترسل ألف جهاز تنفس اصطناعي، إلى البرازيل للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، حيث وصل عدد الإصابات إلى أكثر من 360 ألفا.

واشنطن- سبوتنيك. وقال المجلس في بيان: "ستزود الإدارة (الأمريكية) البرازيل بألف جهاز تنفس اصطناعي، من الشعب الأمريكي لمساعدة البلاد في تلبية احتياجاتها الطبية. تعترف الولايات المتحدة بالجهود الحاسمة التي تبذلها الحكومة البرازيلية (في مكافحة الوباء) وسنعزز قريباً شراكنا في مجال الدفاع والتجارة".

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل اليوم، إنها سجلت، 15813 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي إلى 363211 حالة إصابة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء الماضي أن الولايات المتحدة ترسل أجهزة التنفس الاصطناعي إلى الدول الأخرى "من أجل إنقاذ الناس وليس لاعتبارات دبلوماسية".

وكانت وكالة "أسوشيتد برس" قد أفادت في وقت سابق بأن الولايات المتحدة أرسلت 1271 جهاز تنفس اصطناعي إلى 7 دول، بينها كندا والمكسيك وسويسرا وأستراليا و السلفادور و جنوب أفريقيا وغيرها.