مستشار الرئيس البرازيلي يعلق على حظر السفر الأمريكي على البرازيليين

قال مستشار للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو يوم الأحد إن القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على السفر من البرازيل التزمت بمعايير سبق أن تم تحديدها وقلل من شأن تلك الخطوة من جانب الرئيس دونالد ترامب الذي يتباهي بولسونارو بدعمه.

وقال فيلبي مارتينز مستشار الشؤون الدولية للرئيس البرازيلي على تويتر " ليس هناك شيء ضد البرازيل بالتحديد"، بحسب رويترز.

وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرارا يمنع دخول أي شخص أجنبي زار البرازيل خلال الـ 14 يومًا الماضية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب تفاقم أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد في هذا البلد.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني، إن القيود الجديدة ستساعد في منع الأجانب من نقل عدوى كورونا إلى الولايات المتحدة، لكنها لن تؤثر على التجارة مع البرازيل.

وبلغ عدد المصابين بكورونا في البرازيل 358 ألف شخص مع تسجيل 22.5 ألف وفاة في البلاد جراء الفيروس، بينما حذرت منظمة الصحة العالمية من تحول أمريكا الجنوبية إلى بؤرة جديدة لانتشار فيروس كورونا في العالم.

وقدم وزير الصحة البرازيلي، نيلسون تيتش، يوم 15 أيار/مايو، استقالته من منصبه على خلفية تدهور الأوضاع الوبائية في البلاد وسط انتشار متسارع لفيروس كورونا، ، بينما كشفت تسريبات إعلامية عن وجود خلافات له مع رئيس البرازيل، جايير بولسونارو، حول سبل مكافحة الجائحة والتي قلل الأخير في وقت سابق من خطورتها.