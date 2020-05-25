فرنسا... في انتظار مباشرة الكشف الفوري عن كورونا عبر فحص لعاب الفم منتصف يونيو

بدأ اتحاد من الشركات الفرنسية إنتاج فحص سريع للكشف عن فيروس كورونا المستجد من لعاب الناس، وفقا لشركة التكنولوجيا الحيوية "سكيل سيل".

باريس - سبوتنيك. وشارك في تطوير فحص "إيزيكوف" بدعم مالي من وزارة الدفاع الفرنسية، كل من شركتي "فوغو"، و"سكيل سيكل"، و كذلك مختبر "سنرس سي 2 ديغ".

ولا يحتاج الاختبار الجديدة إلى مختبرات تجهيز خاصّة أثناء الاختبار، إذ يكفي الموظف الطبي أخذ عينة من لعاب لسان المريض وضعه في عبوة اختبار "أمبولا" وعندما تسخن الأمبولات إلى 65 درجة، فإن لونها سوف يظهر وجود الفيروس التاجي أو غيابه. ولا يستغرق الاختبار أكثر من ساعة.

ومن المتوقع أن يصل الفحص السريع إلى السوق الفرنسي في منتصف حزيران / يونيو بسعر 20 يورو للطقم الواحد.

ويذكر في هذا السياق أن سبق وأفادت شركة "روستيخ" الحكومية الروسية، في أواخر شهر آذار/ مارس، أنه تم إنتاج جهاز فحص محمول للكشف عن فيروس "كورونا" المستجد، يظهر النتائج بشكل فوري.