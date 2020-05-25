ترامب يتبرع براتبه لمحاربة كورونا في أمريكا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تبرعه بـ100 ألف دولار من راتبه لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" في الولايات المتحدة الأمريكية.

نشر الرئيس الأمريكي تغريدة على منصة "تويتر"، قال فيها "أنا أعطي، ومنذ البداية، راتبي السنوي بالكامل، من 400 ألف دولار إلى 450 ألف، إلى حكومتنا. المبلغ الأخير لوزارة الصحة لمواجهة كورونا. شرف عظيم!".

I give, and have given from the beginning, my entire yearly salary, $400,000 to $450,000, back to our government. Last check to HHS Covid relief. My great honor! https://t.co/Vv6Uyz9MkF — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 25, 2020

تأتي هذه التغريدة بعد أن أعاد نشر تغريدة للمتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكيناني، التي ظهرت في وقت سابق وبيدها وثيقة مالية تبرز تحويل الرئيس الأمريكي 100 ألف دولار، لتطوير أدوية لمحاربة الفيروس.

يذكر بأن ترامب ظهر يوم السبت في نادي الغولف الوطني، وذلك للمرة الأولى منذ تفشي جائحة كورونا، وزار ناديه الواقع على مشارف واشنطن في إشارة مقصودة إلى أنه يمارس حياته الطبيعية.

Nearly 100,000 lives have been lost, and tens of millions are out of work.



Meanwhile, the president spent his day golfing. pic.twitter.com/H1BVNtgVjA — Joe Biden (@JoeBiden) May 24, 2020

وبحسب ما نشرت "رويترز"، فإن ترامب توجه في موكب رئاسي من البيت الأبيض إلى نادي ترامب الوطني للغولف وشوهد وهو يرتدي قبعة بيضاء وقميص بولو أبيض.

تلك هي المرة الأولى التي يزور فيها ترامب إحدى ساحات الغولف منذ الثامن من مارس/ آذار وقتما زار ناديه في وست بالم بيتش في ولاية فلوريدا.