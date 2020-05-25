بعد البرتغال... السياحة تعود إلى إسبانيا في يوليو

قالت وزيرة السياحة الإسبانية، اليوم الاثنين، إن السياح الأجانب يمكنهم حجز عطلاتهم في إسبانيا بدءا من يوليو/ تموز حيث سيكون الحجر الصحي الذاتي لمدة أسبوعين للمسافرين القادمين من الخارج قد تم تعليقه غالبا بحلول ذلك الموعد.

تعتمد إسبانيا بشكل أساسي على السياحة، وهي إحدى أكثر دول العالم تضررا من فيروس كورونا، وتعمل حاليا على تخفيف القيود الصارمة تدريجيا لكنها تبقي على الحجر الصحي للزائرين لمنع حدوث موجة ثانية من العدوى.

وقالت الوزيرة رييس ماروتو في مقابلة مع محطة الإذاعة المحلية "أوندا ثيرو": "من المناسب تماما التخطيط للعطلات الصيفية في إسبانيا في يوليو/ تموز".

ودخلت إسبانيا الآن الشهر الثالث من حالة الطوارئ الوطنية بعد أن شهدت أحد أكبر معدلات الوفاة بفيروس كورونا في العالم مقارنة بعدد سكانها. وكانت مدريد الأكثر تضررا من الوباء بحسب "رويترز".

وكان رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث قد أعلن يوم السبت أن إسبانيا ستعيد فتح حدودها أمام السياحة الدولية بدءا من يوليو/ تموز. وتمثل السياحة ما يزيد على 12% من الناتج الاقتصادي لهذا البلد.

وحتى أمس الأحد بلغ إجمالي الوفيات في إسبانيا بسبب كورونا 28752 بينما سجلت حالات الإصابة 235772 حالة.