رئيس الوزراء الياباني يعلن انتهاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

أعلن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، اليوم الاثنين، إلغاء حالة الطوارئ، المفروضة في البلاد منذ شهر نيسان/ أبريل الماضي، على خلفية تفشي وباء "كوفيد-19"، في الخمس أقاليم المتبقية بما فيها العاصمة طوكيو.

طوكيو - سبوتنيك. وقال آبي في مؤتمر صحفي: "إلغاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".

وكانت اليابان، قد وافقت، في وقت سابق، على استخدام عقار "ريمديسيفير" الذي تنتجه شركة "جيلياد ساينسز" كعلاج لمرض "كوفيد-19" ليكون بذلك أول دواء مصرح به رسميا في اليابان لعلاج هذا المرض.

وتوصلت اليابان إلى القرار بعد ثلاثة أيام فقط من تقديم شركة الأدوية الأمريكية طلبا للحصول على الموافقة؛ وفقا لـ"رويترز".

وقال مسؤول في وزارة الصحة اليابانية خلال إفادة صحفية "حتى الآن لا يوجد دواء متاح لعلاج فيروس كورونا هنا، ومن ثم فإن الموافقة على هذا العقار خطوة كبيرة بالنسبة لنا". وأضاف أن الدواء سيُعطى للمرضى الذين تظهر عليهم أعراض شديدة لعدوى كوفيد-19.

وفي ظل عدم وجود علاجات أخرى معتمدة للمرض، يتزايد الاهتمام بالدواء في جميع أنحاء العالم. وحصل الدواء، الذي يأخذه المريض كمحلول عبر الوريد، على موافقة إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية الأسبوع الماضي لاستخدامه في حالات الطوارئ للمرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد.