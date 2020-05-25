سحرة الفودو يحضرون العلاج... أفقر دولة في الأمريكيتين تستقبل مصابي كورونا في المعابد

يعتمد الكثيرون في هايتي على الطب التقليدي وسحر الفودو، لغلاء ثمن العلاج وصعوبة الحصول على الرعاية الصحية، وبدأ السحرة تعليم تلامذتهم تحضير العقاقير للعلاج والمعابد لاستقبال المرضى.

يعتبر سحر الفودو الديانة التقليدية لعدد كبير من سكان منطقة الكاريبي، ويعتمد كبديل طبي.

توقع كارل هنري ديمورن، كبير سحرة الفودو في هايتي "تدفقا كبيرا" لمصابي كورونا على معابد سحر الفودو.

قالت الساحرة لامرسي شارل: "نحن نعيش في بلد، حيث تعجز منظمة الرعاية الصحية عن مواجهة الوباء، لذلك نحن نعتمد على الوسائل التقليدية".

واعتبرت المعبد مشفى لمصابي كورونا حسب ما نقلته وكالة "رويترز".

ووصلت حصيلة هايتي، التي تعتبر أفقر دول الأمريكيتين، من إصابات كورونا إلى 865 بحسب مصادر الصحة.