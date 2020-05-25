إرجاء محاكمة نتانياهو في قضايا "فساد" حتى إشعار آخر... فيديو

قرر القضاء الإسرائيلي، اليوم الأحد، إرجاء محاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، والتي كان من المفترض أن تدوم عدة أشهر، حتى إشعار آخر.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس 24" أن عدد من الإسرائيليين من المؤيدين له وآخرون من الرافضين لبقائه في السلطة، تجمعوا بالقرب من المحكمة في القدس الشرقية، لسماع قرار المحكمة بشأنه، ومن المتوقع أن تستمر هذه المحاكمة شهورا أو حتى أعواما، بحسب الوكالة.

إسرائيل: إرجاء محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الملاحق في قضايا فساد https://t.co/lct67UpOgW pic.twitter.com/QGHMOvzZHn — فرانس 24 / FRANCE 24 (@France24_ar) May 25, 2020

​واتُّهم نتانياهو في يناير/كانون الثاني بتلقي رشى والاحتيال وإساءة الأمانة في ثلاث قضايا، لكنه ينفيها كلها ويَتهم الإعلام والمسؤولين القانونيين بملاحقته.

وإحدى هذه القضايا البالغة الحساسية تحمل اسم "أربعة آلاف" أو "بيزك" وهو اسم شركة اتصالات إسرائيلية، وتتهم نتانياهو بتقديم تسهيلات مالية إلى الشركة مقابل تغطية إعلامية لصالحه في موقع إعلامي يملكه صاحب الشركة.

إرجاء محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي 🇮🇱 بنيامين نتانياهاو في تهم فساد ورشاوى في أول محاكمة لرئيس وزراء خلال ممارسته لمهامه الحكومية#إسرائيل #بنيامين_نتانياهو pic.twitter.com/iAf9ig34nu — فرانس 24 / FRANCE 24 (@France24_ar) May 25, 2020

​لكن نتانياهو الذي شكل حكومة وحدة جديدة في وقت سابق من هذا الشهر مع منافسه السابق بيني غانتس بعد معركة سياسية وانتخابية استمرت أشهرا، يقول إنه لم يرتكب أي خطأ.