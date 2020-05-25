عارضة أزياء في الـ 46 من العمر تكشف سر الحفاظ على شباب دائم

كشفت الممثلة الألمانية، المقدمة التلفزيونية، عارضة الأزياء السابقة هايدي كلوم عن سر شبابها.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، قالت هايدي البالغة من العمر 46 عامًا إنها تغسل وجهها بانتظام بشامبو أطفال لا تتجاوز قيمته 1.5 جنيه استرليني.

وأضافت: "أستخدمه لتنظيف وجهي، لأن المنتج لطيف وفعال"، مشيرة إلى أن شامبو الأطفال، على عكس الشامبو العادي، يرطب البشرة جيدًا ولا يضر بالعينين.

وأشارت النجمة إلى أنها لا تفضل استخدام الكثير من مساحيق التجميل وتستغرق كامل عملية المكياج أقل من 15 دقيقة، الذي يتلخص بأحمر الخدود وجل الحواجب.

وشددت كلوم على ضرورة استخدام كريم للحماية من الشمس.