علماء يكشفون الدواء الذي تسبب في وفيات كورونا

وشملت الدراسة التي نشرت في مجلة "ذا لانسيت" 96 ألف شخص مصاب بفيروس كورونا، تلقى حوالي 15 ألفا منهم علاجا باستخدام هيدروكسي كلوروكوين أو علاج مشتق منه، إما وحده أو مع مضادات حيوية.

وأظهرت نتائج الاختبار أن عقار هيدروكسي كلوروكوين لم يظهر فعالية فحسب، بل زاد أيضًا من عدد الوفيات.

وكانت نسبة الوفيات كالتالي: المرضى الذين أعطوا هيدروكسي كلوروكين: 18 في المئة، والمرضى الذين أعطوا كلوروكين: 16.4 في المئة، ومجموعة التجربة (دون إعطاء أي من العلاجين): 9 في المئة. أما الذين تناولوا عقار هيدروكسي كلوروكين أو كلوروكين مع مضادات حيوية فقد كانت نسبة الوفاة بينهم أعلى.

وأكد الخبراء أن الدراسة أثبتت مخاطر استخدام الأدوية المضادة للملاريا في علاج مرض "كوفيد – 19".

وبحسب المجلة تم اجراء الاختباء على مرضى كورونا من 671 مركزا طبيا في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا.