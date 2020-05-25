رسالة جندي من الحرب العالمية إلى شقيقه تصل بعد 80 عاما

استلم مواطن بريطاني رسالة كان قد بعثها شقيقه الجندي الذي قتل خلال الحرب العالمية الثانية.

ووفقا لصحيفة "ذا ميرور" البريطانية، أرسل هاري كول، الذي كان يبلغ من العمر 30 عاما، رسالة إلى والدته روزا، كتب فيها أن الجنود الألمان سيتراجعون قريبًا وستنتهي الحرب.

وجاء في نص الرسالة: "من فضلك لا تقلقي بشأني، سأبقى على قيد الحياة". وبعد ثلاثة أيام قتل صاحب الرسالة برصاصة قناص.

وبحسب الصحيفة، فُقدت الرسالة خلال معركة دنكيرك، وهي إحدى المعارك البارزة خلال الحرب العالمية الثانية والتي أجبرت فلول القوات البريطانية على الانسحاب أمام القوات الألمانية خلال بدايات الحرب عام 1940.

وتم العثور على الرسالة، في وقت لاحق، من قبل ضابط ألماني احتفظ بها مع أوراق أخرى في علية منزله، وفي عام 1968 أرسلها إلى مجلس مقاطعة سوفولك في بريطانيا، وبعد ذلك أرسلت إلى الأرشيف.

ومن جانبها قامت الموظفة العاملة في الأرشيف هايدي هيوز بارسال الرسالة إلى منزل كليمي كول البالغ من العمر 87 عامًا وهو شقيق الجندي المقتول هاري كول.

وقال كليمي: "لقد صدمت عندما تلقيت رسالة من هاري، لقد تأثرت جدا عندما قرأتها".