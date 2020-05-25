الصحة العالمية توقف التجارب على عقار يتناوله ترامب بصورة مستمرة لعلاج كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية وقف التجارب الإكلينيكية والسريرية على عقار "هيدروكسي كلوروكوين"، لعلاج فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأرجع تيدروس أدهانوم، رئيس منظمة الصحة العالمية، ذلك القرار، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، وفقا لبيان رسمي نشرته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية إنه بموجب القرار سيتم وقف أي تجارب سريرية خاصة بعقار "هيدروكسي كلوروكوين" المستخدم لعلاج الملاريا، بسبب مخاوف متعلقة بسلامته على مرضى كورونا.

وتابع أدهانوم، قائلا: "نفذت المجموعة التنفيذية وقف مؤقت لاستخدام هيدروكسي كلوروكوين في التجارب السريرية، بينما تتم مراجعة بيانات السلامة من قبل مجلس مراقبة سلامة البيانات، لكن العقاقير الأخرى التجارب عليها مستمرة".

وكانت دراسة أجراها أطباء أمريكيون قد كشفت أن عقار "هيدروكسي كلوروكوين" المستخدم في علاج مرض الملاريا يفاقم خطر موت المصابين بفيروس كورونا.

كما كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعاطيه "هيدروكسي كلوروكين"، وهو دواء للملاريا، رغم التحذيرات الطبية بشأن استخدامه كدواء وقائي ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

وقال ترامب للصحفيين: "كنت أتناوله في الأسبوع والنصف الماضيين. قرص كل يوم". وقال إنه لم تظهر عليه أي أعراض.

وأيد قادة العالم مرارا وتكرارا عقار "هيدروكسي كلوروكوين" استخدام العقار، من بينهم الرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.