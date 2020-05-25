ما حقيقة استقالة مستشار رئيس وزراء بريطانيا؟

قال دومينيك كامينغز، مستشار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إنه لم يقدم استقالته بعد الضجة التي أثارها بقيادته سيارته لمسافة 400 كيلومتر من لندن إلى شمال إنجلترا خلال العزل العام.

وكان كامينغز سافر إلى دورهام، في أواخر مارس/آذار، خلال تطبيق إجراءات عزل عام مشددة عقب ظهور أعراض فيروس كورونا على زوجته، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

وقال مستشار جونسون في رد على أسئلة بشأن دفاعه عن قرار قيامه بتلك الرحلة: "لا. لم اقدم استقالتي. ولم أفكر في ذلك".

وأضاف: "لا أشعر بالأسف على ما فعلته. قد يختلف معي أناس متعقلون بشأن كيف فكرت في هذه الظروف، لكن أعتقد أن ما فعلته كان متعقلا حقا في هذه الظروف".

وأكد مستشار جونسون أن "القواعد غطت ظروفا استثنائية عندما تتعلق بأمور تخص رعاية أطفال صغار".

وأوضح: "الموقف الذي كنت فيه كانت له ظروف استثنائية وأعتقد أن الطريقة التي تعاملت بها معه كانت أقل المخاطر على كل الأفراد المعنيين إذا عجزت زوجتي أو عجزت أنا عن رعاية طفلنا البالغ من العمر أربعة أعوام".