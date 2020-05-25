ترامب يهدد بنقل مقر مؤتمر الحزب الجمهوري بسبب قيود جائحة كورونا

حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، من أنه قد ينقل مقر انعقاد المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري المقرر في أغسطس/آب من ولاية نورث كارولاينا، إذا فرضت الولاية قيود التباعد الاجتماعي على التجمعات.

وأرغمت جائحة كوفيد-19 ترامب ومنافسه الديمقراطي جون بايدن على وقف التجمعات الانتخابية. وعبر البعض عن مخاوفهم من أن تشكل مؤتمرات الترشيح الرسمية الضخمة التي تعج بالحضور مخاطر على السلامة العامة.

I love the Great State of North Carolina, so much so that I insisted on having the Republican National Convention in Charlotte at the end of August. Unfortunately, Democrat Governor, @RoyCooperNC is still in Shutdown mood & unable to guarantee that by August we will be allowed... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 25, 2020

وقال ترامب على تويتر، إنه إذا لم يرد الحاكم الديمقراطي للولاية روي كوبر فورا على "ما إذا كان سيسمح بشغل المكان بالكامل فإن الحزب سيجد موقعا آخر للمؤتمر الجمهوري الوطني بكل الوظائف والتنمية الاقتصادية التي حققها".

...made by many thousands of enthusiastic Republicans, and others, to head to beautiful North Carolina in August. They must be immediately given an answer by the Governor as to whether or not the space will be allowed to be fully occupied. If not, we will be reluctantly forced... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 25, 2020

ومن المقرر أن يبدأ المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري يوم 24 أغسطس/آب في مدينة شارلوت.

وأعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ارتفع إلى مليون و637456 حالة بعد تسجيل 15342 إصابة جديدة منذ إحصائها السابق، كما أعلنت أن عدد حالات الوفاة ارتفع بمقدار 620 حالة ليصل الإجمالي إلى 97669 حالة وفاة.