مشاهد مرعبة لأسراب من الجراد تغزو مدينة هندية... فيديو

شهدت خمس ولايات هندية غزوا ضخما لأسراب من الجراد، الذي راح يفتك بكل ما في طريقه، لتتعرض مدينة جايبور البالغ عدد سكانها ثلاثة ملايين لغزو كبير من الجراد.

حيث تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لغزو الجراد للمدن الهندية، والتي ظهر فيها حجم الأسراب الهائل.

وبحسب تصريحات لكيث كريسمان، كبير مسؤولي التنبؤ بالجراد بمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة: "تفشي الجراد الحالي هو الأكبر منذ 25 عاما في إثيوبيا والصومال، و26 عاما في الهند، و70 عاما في كينيا".

وأضاف كريسمان: "كان التكاثر الصيفي للجراد على طول جانبي الحدود الهندية الباكستانية أعلى بكثير من المعتاد، حيث ساهمت الأمطار الموسمية التي أستمرت لشهر إضافي، بتكاثر ثلاثة أجيال".

في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة الهندية تفشي وباء كورونا، ظهر الجراد ككارثة جديدة، وأصبحت الحكومة تستعين بطائرات الدرون لمراقبة حركته من أجل اتخاذ تدابير للقضاء عليه.