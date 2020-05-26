مشاهد مرعبة لأسراب من الجراد تغزو مدينة هندية... فيديو

حيث تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لغزو الجراد للمدن الهندية، والتي ظهر فيها حجم الأسراب الهائل.
#LocustAttack in Jaipur...— Shivani Jain (@She_Vaani) May 25, 2020
We are doomed!
Food Shortage incoming... pic.twitter.com/o6SsfBbuby
وبحسب تصريحات لكيث كريسمان، كبير مسؤولي التنبؤ بالجراد بمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة: "تفشي الجراد الحالي هو الأكبر منذ 25 عاما في إثيوبيا والصومال، و26 عاما في الهند، و70 عاما في كينيا".
Locust swarms in Jaipur this morning. #MondayMorning pic.twitter.com/g5PpCQtb7k— Rakesh Goswami (@DrRakeshGoswami) May 25, 2020
وأضاف كريسمان: "كان التكاثر الصيفي للجراد على طول جانبي الحدود الهندية الباكستانية أعلى بكثير من المعتاد، حيث ساهمت الأمطار الموسمية التي أستمرت لشهر إضافي، بتكاثر ثلاثة أجيال".
Locust swarms in Jaipur this morning. #MondayMorning pic.twitter.com/g5PpCQtb7k— Rakesh Goswami (@DrRakeshGoswami) May 25, 2020
في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة الهندية تفشي وباء كورونا، ظهر الجراد ككارثة جديدة، وأصبحت الحكومة تستعين بطائرات الدرون لمراقبة حركته من أجل اتخاذ تدابير للقضاء عليه.
Locust attack in Jaipur...— Ridhi (@Not_A_Sister) May 25, 2020
That's it, 2020 is the last year for humankind...!!! pic.twitter.com/JsQxRANsA6
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