بعد مخالفته إجراءات الحظر... جوف يدافع عن مستشار رئيس الوزراء البريطاني

قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، اليوم الثلاثاء، إن دومينيك كامينجز، مستشار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تصرف بطريقة معقولة عندما سافر إلى شمال انجلترا خلال إجراءات العزل العام التي فرضت لاحتواء فيروس كورونا المستجد ووصفه بأنه رجل يتمتع بالنزاهة.

وأضاف جوف، وهو حليف منذ فترة طويلة لكامينجز، أنه "لم ينتهك نص الإرشادات الحكومية المتعلق بإجراءات العزل العام لكنه كان ببساطة يحاول رعاية زوجته وابنه البالغ من العمر أربع سنوات".

وقال جوف لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": "دومينيك يتفهم بالكامل ما شعر به الناس من قلق لدى انتشار هذه القصة... سيتفهم أغلب الناس أنه كان تحت ضغط وسعى إلى وضع صحة زوجته وابنه أولا".

ووصف كامينجز بأنه "رجل يتمتع بالشرف والنزاهة".

وكان كامينغز قد سافر إلى دورهام، في أواخر مارس/آذار، خلال تطبيق إجراءات عزل عام مشددة عقب ظهور أعراض فيروس كورونا على زوجته، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

وقال مستشار جونسون في رد على أسئلة بشأن دفاعه عن قرار قيامه بتلك الرحلة: "لا. لن أقدم استقالتي. ولن أفكر في ذلك".

وأكد مستشار جونسون أن "القواعد غطت ظروفا استثنائية عندما تتعلق بأمور تخص رعاية أطفال صغار".