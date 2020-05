دعوة فرنسية ألمانية لفتح الحدود في أوروبا

Le président de l'Assemblée nationale @RichardFerrand

et son homologue allemand Wolfgang Schäuble, plaident mardi dans 1 déclaration commune pr " une réouverture le plus vite possible des frontières entre pays européens" https://t.co/wHlPRHpZ83

https://t.co/KvhXju9t7C pic.twitter.com/D904obzmFj