"تويتر" يحجب حساب السفارة الإيرانية في روسيا ودول أخرى

أعلنت المكتب الصحفي للبعثة الدبلوماسية الإيرانية إغلاق إدارة "تويتر" الحساب الرسمي للسفارة الإيرانية في روسيا وفي دول أخرى بلا أي مبرر.

وقال مصدر في السفارة لوكالة "سبوتنيك": "لسوء الحظ ، أغلق تويتر حساب السفارة خلال الاحتفال بيوم القدس. أرسلنا 4 طلبات لإدارة تويتر لمعرفة سبب الحظر، ولكن حتى الآن لم نتلق أي إجابة محددة".

وتابع المصدر: "حجب الشبكات الاجتماعية الإيرانية لم يؤثر فقط على بعثتنا الدبلوماسية في روسيا، ووفقًا للمعلومات التي لدينا، فقد تم حظر حسابات العديد من السفارات الإيرانية في دول أخرى دون أي تفسير".

وأفادت وكالة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية للأنباء، سابقا، بأن "تويتر" أغلق حساب صحيفة "جام جم" التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون على الموقع.

وفي 24 كانون الثاني / يناير، تم حظر موقع الإنترنت لوكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، بناءً على طلب وزارة الخزانة الأمريكية على خلفية العقوبات المفروضة ضد إيران.