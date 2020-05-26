إسبانيا تدعو لفتح الحدود الأوروبية ضمن قواعد مشتركة

حثت إسبانيا، اليوم الثلاثاء، شركاءها في الاتحاد الأوروبي على وضع قواعد مشتركة لفتح الحدود وحرية التنقل في منطقة شينغن مع اقتراب انتهاء فترة تطبيق إجراءات العزل العام التي فرضت لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزيرة خارجية إسبانيا أرانشا غونزاليس لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية: "علينا أن نتعاون مع شركائنا الأوروبيين لتحديد القواعد المشتركة التي ستسمح لنا بإعادة حرية التنقل في الأراضي الأوروبية".

🔴Directo | @AranchaGlezLaya: "Nadie ha puesto en duda la competencia del señor Pérez de los Cobos, pero al ministro le falta la confianza. Cuando se trata de un cargo político, un bien muy preciado tiene que ser la confianza" https://t.co/6ZAxxtgfSX https://t.co/YEaSk0WbxV — Hoy por hoy (@HoyPorHoy) May 26, 2020

وأضافت أنه يجب أن تكون هناك مبادئ وقواعد مشتركة في أنحاء منطقة شينغن لفتح الحدود الداخلية ووضع قواعد لفتح الحدود الخارجية وذلك على الرغم من أن دول الاتحاد الأوروبي حددت مواعيد مختلفة لإعادة فتح الحدود.

وفي السياق دعا رئيسا البرلمانين الفرنسي والألماني، اليوم الثلاثاء، إلى فتح الحدود بين الدول الأوروبية بأقرب وقت ممكن، بعد أسابيع من الإغلاق بسب فيروس كورونا المستجد.

وصرح كل من ريشار فيران رئيس البرلمان الفرنسي ونظيره الألماني ولفغانغ شوبل في بيان مشترك بأن على فرنسا وألمانيا العمل لصالح إعادة فورية لحرية الحركة داخل منطقة شينغن، حين تكون الظروف مناسبة لذلك.

وستفتح الحدود الأوروبية اعتبارا من منتصف يونيو/ حزيران المقبل كما هو مفترض، فيما تتخذ الدول الأوروبية قرارات منفصلة في هذا الخصوص، رغم دعوات المفوضية الأوروبية إلى مزيد من التعاون والحوار بهذا الصدد.