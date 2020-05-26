مايويذر ينتهك قواعد الحجر الصحي ويقيم حفلا في ناد ليلي

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، دعا الرياضي أكثر من مئة شخص إلى الحفل الذي أقيم في ولاية أريزونا الأمريكية.

وبحسب الصحيفة لم يلتزم أحد من الضيوف بمسافة الأمان المطلوبة من أجل الحد من مخاطر العدوى، ولم يرتدوا الكمامات الطبية أو القفازات، في حين شارك مايويذر بالحفل من المنطقة المخصصة للـ VIP بالنادي.

— Sun Sport (@SunSport) May 25, 2020

وذكرت الصحيفة أن مايويذر كان قد حضر حفلة أخرى في المدينة قبل تنظيمه حفلته الخاصة.

وأعلنت جامعة جونز هوبكنز أن الولايات المتحدة سجلت مساء الاثنين 532 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 الساعة الأخيرة، لترتفع حصيلة الوفيات بالوباء في البلاد إلى 98 ألفا و218، كما ارتفع عدد المصابين إلى مليون و662 ألفا و375 مصابا، فيما بدأ عدد من الولايات في البلاد بالتخفيف من إجراءات العزل.