مليونير يعد سكان قرية بمكافأة نقدية إذا تمكنوا من خسارة وزنهم

وعد مليونير مجهول سكان قرية دينتشورث في بريطانيا، بمكافأة نقدية إذا تمكنوا من خسارة 10% من وزنهم خلال شهرين.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ظهر الشخص المجهول لأول مرة في آذار/ مارس الماضي عندما تم إدخال قيود الحجر المنزلي لمكافحة انتشار عدوى الفيروس التاجي، حيث قام بتوزيع وجبات مجانية مكونة من السمك والبطاطس في حانة محلية.

وبعد فترة من الزمن أعلن المتبرع تقديم مكافأة نقدية قيمتها 100 جنيه استرليني لأي شخص يتمكن من إنقاص 10 % من وزنه بحلول 1 آب/ أغسطس المقبل.

ووفقا لشروط المسابقة سيتم تقديم نصف المبلغ على الفور، والنصف آخر بعد ستة أشهر، لتحفيز الشخص على عدم اكتساب الوزن المفقود.

الجدير بالذكر أن الحكومة البريطانية قدمت قروضاً ومنحاً بأكثر من 32 مليار جنيه استرليني "39 مليار دولار" إلى الشركات، لمساعدتها على مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.