تسجيل
12:31 GMT26 مايو/ أيار 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    شعار منظمة الصحة العالمية

    منظمة الصحة العالمية: وقف التمويل الأمريكي سيؤثر بشدة على بلدان أفريقيا

    © AFP 2020 / Fabrice Coffrini
    العالم
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (51)
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104516/56/1045165656_0:155:3072:1883_1200x675_80_0_0_42798291b46e71dbc0a87414b68a92e6.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202005261045533904-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/

    قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء 26 مايو/أيار، إن إيقاف التمويل الأمريكي للمنظمة سيؤثر بشدة على بلدان أفريقيا.

    موسكو - سبوتنيك. رأى مدير عمليات الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، ميشيل ياو، أن رفض الولايات المتحدة تمويل منظمة الصحة العالمية سيؤثر بشدة على قدرة الدول الأفريقية على التعامل مع الأزمات التي تهدد الصحة العامة، بما في ذلك جائحة كورونا المستجد.

    وقال ياو في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك": "هذا وقت سيء لسحب أي مساهمات. إنه يتطلب المزيد من التضامن. ربما تحتاج البلدان المتقدمة إلى منظمة الصحة العالمية أقل، ولكن وجودها ضروري حقا لقارتنا، من أجل مواصلة تقديم مساعدة إلى البلدان. ​​لدينا بلدان تشهد أزمة طال أمدها".

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال المؤتمر اليومي لخلية الأزمة الأمريكية بشأن تفشي فيروس كورونا 23 أبريل نيسان 2020
    © REUTERS / JONATHAN ERNST
    ترامب يشكو من طريقة تعامل منظمة الصحة العالمية مع أمريكا

    ووفقاً له، فإن حوالي 80% من إجمالي المساهمة في ميزانية الصحة الأفريقية تأتي من الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، منها 20% تأتي من الولايات المتحدة. هذه هي أكبر مساهمة من دولة واحدة.

    تذهب المساعدة إلى تدابير مختلفة، مثل وضع برامج، إرسال الخبراء للمساعدة في تنفيذها، مراقبة الوضع الوبائي والاستجابة للأزمات الصحية.

    وقال مدير عمليات الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا: "تخفيض هذه المساهمة سيؤثر بالتأكيد على هذا النوع من التدابير، سنشعر به لأنه مهم للغاية".

    بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن يكون لخفض المساعدة تأثير مباشر على إحصائيات الرعاية الصحية، التي تم إعادة توجيه بعضها إلى مكافحة "كوفيد-19"، على وجه التحديد، ولكن في حالات أخرى هي جزء هام في مكافحة التهديدات الموجودة أصلا، مثل الملاريا والإيبولا والأمراض القاتلة المعدية الأخرى.

     

    في وقت سابق، وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب رسالة إلى مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غبريسوس، تنص على أن واشنطن ستتوقف تمامًا عن تمويل المنظمة وسوف تراجع عضويتها فيها، إذا لم تنفذ الإصلاحات التي تطلبها الولايات المتحدة في غضون 30 يومًا. ووفقًا لرئيس الولايات المتحدة ، فقد حققت إدارته في استجابة منظمة الصحة العالمية الفاشلة لوباء الفيروس التاجي.

     

    وصنفت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس/آذار الماضي، تفشي فيروس كورونا المستجد "جائحة". وفقاً لأحدث بيانات المنظمة بلغ إجمالي عدد الإصابات 5 مليون و512 ألفا و55 شخصا حول العالم، توفي منهم 346 ألفا و612 شخصا.

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (51)

    انظر أيضا:

    ترامب يوجه المخابرات بالتحرك لمعرفة ما تخفيه الصين والصحة العالمية عن مصدر "كورونا"
    ترامب: ننظر في إعادة 10% من تمويل "الصحة العالمية"
    ترامب يطلق تهديدا وتحذيرا لمنظمة الصحة العالمية
    ترامب يشكو من طريقة تعامل منظمة الصحة العالمية مع أمريكا
    الصحة العالمية توقف التجارب على عقار يتناوله ترامب بصورة مستمرة لعلاج كورونا
    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, أفريقيا, دونالد ترامب, أمريكا, البيت الأبيض, أخبار منظمة الصحة العالمية, منظمة الصحة العالمية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    أعضاء جماعة حوريات البحر الإسرائيلية يرتدون ذيل عروس البحر على شاطئ البحر في بات يام، بالقرب من تل-أبيب، إسرائيل، 23 مايو/ أيار 2020.
    "حوريات البحر" تكتسح الشواطئ الإسرائيلية
    لا تؤجل دراستك إلى الغد
    لا تؤجل "دراستك" إلى الغد
    اتفاقية الأجواء المفتوحة التي انسحب منها ترامب
    اتفاقية الأجواء المفتوحة التي انسحب منها ترامب
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك