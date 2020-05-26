بعد حادثة إطلاق النار وأزمة الكوريتين... قوات الأمم المتحدة تصدر بيانا

أعلنت قوات الأمم المتحدة التي تقودها أمريكا، اليوم الثلاثاء، إن كلا من كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية انتهكت اتفاق الهدنة المطبق على الحدود المشتركة بينهما عندما تبادلت قواتهما إطلاق النار يوم 3 مايو/ أيار.

وصرحت قيادة قوات الأمم المتحدة في بيان نشرته "رويترز" إن "قوات كوريا الشمالية في موقع حراسة انتهكت الاتفاق عندما أطلقت النار أربع مرات على موقع حراسة لقوات الأمم المتحدة على الجانب الجنوبي من خط ترسيم الحدود العسكري".

وتعتقد كوريا الجنوبية ومسؤولون أمريكيون أن "إطلاق النار كان حادثا غير مقصود"، لكن قوات الأمم المتحدة ردت

التحقيق لم يتمكن من أن يحدد بدقة ما إذا كانت الطلقات الأربعة أطلقت عن عمد أم عن طريق الخطأ.

وأضافت قيادة قوات الأمم المتحدة أن "كوريا الجنوبية انتهكت الاتفاق كذلك عندما ردت بإطلاق النار مرتين على الشطر الشمالي بعد مضي نصف ساعة".

بدورها وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية أفادت أنها "تشعر بالأسف لما توصلت إليه قيادة قوات الأمم المتحدة وإنها تفتقر لتحقيق موضوعي في دور كوريا الشمالية".

وخلص فريق تحقيق متخصص من القوات الدولية إلى أن الجانبين انتهكا الاتفاق الساري منذ أن انتهت الحرب الكورية التي دارت بين عامي 1950 و1953 بهدنة بدلا من اتفاق سلام.

وتشرف قوات الأمم المتحدة التي يقودها جنرال أمريكي على منطقة شديدة التحصين منزوعة السلاح بين الكوريتين اللتين لا تزالان رسميا في حالة حرب.