الصحة البريطانية تستخدم عقارا يقصر علاج كورونا بأربعة أيام

أكدت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنها ستستخدم عقار "ريمديسيفير" المضــاد للفيــروسات في عـــلاج بعض مرضى "كوفيد-19"، وتتوقع نتائج إيجابية.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت: إن "البيانات الأولية من التجارب السريرية على مستوى العالم أظهرت أن العقار يمكن أن يقصر وقت التعافي من "كوفيد-19" بحوالي أربعة أيام".

وأكد جيمس بيثل وزير الدولة لشؤون الصحة أن "هذه الفترة غير المسبوقة ويجب أن نسبق بخطوة أحدث ما تم التوصل إليه في مجال الطب مع ضمان سلامة المريض باعتبارها الأولوية الأولى".

وأضاف: "سنستمر في مراقبة نجاحات ريمديسيفير في التجارب السريرية في مختلف أرجاء البلاد لضمان أفضل النتائج للمرضى في بريطانيا".

يذكر أن المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة قالت، الأسبوع الماضي: إن "بيانات تجاربها لهذا العقار أظهرت أنه أكثر فاعلية في علاج حالات (كوفيد-19) التي تحتاج لأكسجين إضافي لكن لا تحتاج لأجهزة تنفس صناعي".

وأكد الباحثون هذا بالرد "نظرا إلى ارتفاع حالات الوفاة رغم العلاج بريمديسيفير".

وأضافوا: "من المرجح أن يكون العقار أكثر فاعلية باستخدامه مع عقاقير أخرى في علاج المرض الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد".

وبحسب البيان، فإنه من المتوقع صدور نتائج الدراسة على ريمديسيفير في علاج الحالات غير الحرجة من (كوفيد-19) بحلول نهاية هذا الشهر.