إسبانيا تعلن الحداد الرسمي لمدة 10 أيام على أرواح ضحايا كورونا

أعلنت إسبانيا الحداد الرسمي لمدة 10 أيام على أرواح أكثر من 26 ألف شخص راحوا ضحية كورونا.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية ماريا خيسوس مونتيرو: "إن بلادها أعلنت الحداد الرسمي لمدة 10 أيام على أرواح ما يقارب 30 ألف شخص راحوا ضحية جائحة فيروس كورونا، وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء"، وفق وكالة "رويترز".

وأضافت المتحدثة في إفادة صحفية بعد اجتماع لمجلس الوزراء أنه سيتم تنكيس الأعلام على كل المؤسسات العامة في البلاد وعلى متن السفن الحربية طوال مدة الحداد.

كما أكدت المسؤولة الإسبانية أن فترة الحداد ستنتهي بمراسم رسمية يقودها رئيس الدولة لتأبين من توفوا جراء المرض، والذين وصل عددهم حتى الآن إلى 26834.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، أمس الاثنين، تسجيل 50 وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 26834، أما الإصابات الجديدة المسجلة خلال 24 ساعة فبلغت 132، والتي رفعت الإجمالي إلى 235400.