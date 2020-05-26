ثلاث دول أوروبية تفتح الحدود فيما بينها

أكد وزير خارجية المجر، بيتر سيارتو، في بيان أن كلا من المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك ستفتح حدودها أمام مواطني الدولة الأخرى ابتداء من منتصف الليل، اليوم الثلاثاء، مع فرض بعض الشروط.

وقال سيارتو في بيان تم نشره على موقع وزارة الخارجية المجرية الرسمي عبر الانترنت: "للسماح بالسفر عبر الحدود دون تطبيق الحجر الصحي الإلزامي وسط جائحة فيروس كورونا يتعين ألا تزيد مدة إقامة المجريين والسلوفاك والتشيك في الدولة الأخرى على 48 ساعة".

وأضاف وزير الخارجية المجري أن "المجريين يمكنهم أيضا السفر إلى جمهورية التشيك من خلال المرور بسلوفاكيا لكن لا يمكنهم المرور بسلوفاكيا في طريق العودة وسيكون عليهم المرور بالنمسا".

وتابع "سينطبق ذلك على التشيك العائدين إلى بلادهم من المجر".

وللتذكير، فقد فتحت المجر أيضا حدودها الجنوبية أمام الصرب ابتداء من صباح يوم أمس الاثنين.

وأفلتت المجر من الموجة الأولى من الجائحة إذ بلغ عدد حالات الإصابة بها 4771 وعدد حالات الوفاة 499 حتى اليوم الثلاثاء، وهي أعداد قليلة للغاية يرجع السبب فيها إلى العزل العام المبكر والمحكم الذي تخففه الحكومة منذ أوائل مايو/ أيار.

وفي السياق حثت إسبانيا، اليوم الثلاثاء، شركاءها في الاتحاد الأوروبي على وضع قواعد مشتركة لفتح الحدود وحرية التنقل في منطقة شينغن مع اقتراب انتهاء فترة تطبيق إجراءات العزل العام التي فرضت لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

ودعا رئيسا البرلمانين الفرنسي والألماني، اليوم الثلاثاء، إلى فتح الحدود بين الدول الأوروبية بأقرب وقت ممكن، بعد أسابيع من الإغلاق بسب فيروس كورونا المستجد.